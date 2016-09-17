23:25 17 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Денисов: "Прошу прощения, но я еще далек от того Денисова, который радовал болельщиков"

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Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Уфа" - 0:1. Наставник "Локомотива" Юрий СЕМИН.Сербско-хорватский стоп-кран. Как "Локо" уступил "Уфе" в 1-м домашнем матче Семина

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов после игры 7-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:1) принес извинения своим одноклубникам, руководство и тренерскому штабу. Арендованный у "Динамо" футболист заявил, что не может набрать оптимальную форму после восстановления от травмы.

– Прошу прощения у ребят, у руководителей клуба, у тренера за то, что мне никак не удается набрать форму, дело во мне самом, – цитирует ТАСС Денисова. – Травма выбила меня из колеи. Я очень много работаю, но никак не получается играть так, как я умею, мне доверяют, а я подвожу. Я стараюсь, но еще далек от того Денисова, который радовал болельщиков.

Я провел два матча, и сегодня нам вновь не удалось победить. У соперника не было моментов, гол мы забили сами себе, плюс к этому не реализовали пенальти. Фарт был не на нашей стороне.

Готов быть запасным – главное, чтобы команда побеждала. А я буду работать, чтобы встать на ноги и снова показывать все, на что способен. Я благодарен людям, которые переживают и верят в меня.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Митяй Антибомж

Не за что извиняться, Гарик. Лохи всегда были, есть и будут.

23:41 17 сентября

Aliment

писателю заголовков пора бы знать, что слова "извиняюсь" в русском языке нет... эта вундервафля - удел убогих недоучек...

23:33 17 сентября

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