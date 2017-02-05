Игорь Денисов продлил контракт с "Локо"

Полузащитник Игорь Денисов подписал полноценный контракт с "Локомотивом". По информации "СЭ", срок договора - год плюс один по взаимному согласию сторон. Новое соглашение вступит в силу с начала следующего сезона.

Напомним, в текущем сезоне 32-летний Денисов играет за "Локо" на правах аренды. До конца июня трансферные права на футболиста принадлежат "Динамо".

С сентября хавбек провел за красно-зеленых 11 матчей в премьер-лиге (все - без замен), отметился голом и передачей, получив при этом 3 желтые карточки. (Сергей ЕГОРОВ)