Игорь Денисов - про оскорбление допинг-офицеров: "Меня терзали два с половиной часа"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов в интервью Sports.ru объяснил, почему оскорбил допинг-офицеров. По его словам, все дело в обращении с ним со стороны проверяющих.

– Все началось с того, как они со мной общались. Если бы этот контроль проходил как обычно, все было бы в порядке. Но в этот раз было катастрофически ужасно. Меня терзали два с половиной часа. Со мной говорили: "Выйди. Зайди. Подпиши. Сюда – нельзя. На тренировку – нельзя". Я терпел, терпел, терпел – вопросов нет.

Но самый пик настал, когда он зашел со мной в туалет. Так всегда делают, вопросов нет. Но он заставил меня снять штаны по колено, подтянуть футболку до груди и сам встал прямо вплотную. Я стою так минут десять: "Можете отойти?" – "Нет, я не имею права" – "Я писать хочу, но не могу. Посмотрите: у меня уже глаза красные, так хочется". Еще минут через 10 он отошел подальше, и я – пффффф. "И в чем были трудности, чтобы сразу так сделать? Проверьте: я без проводов, без сосудов, я не могу мочу подменить".

Когда мне начали оформлять документы, он спросил: "Есть претензии к нашей работе?" – "Да, есть". Мне дали бумагу, ну я и написал: "Полные дебилы". И ушел.

Ну это смешно. Смешно, как они брали этот анализ. Смешно, как я написал. Тем не менее я впервые принес извинения. Я был неправ, согласен. Но я не этому дяде написал лично, а про ситуацию в общем – не "дебилы", а "полные".

Но еще раз: на следующий день я написал письмо с извинениями. Я против допинга. Я за чистый футбол. Я люблю свою страну.