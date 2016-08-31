Игорь Денисов: "Прекрасно понимаю задачи "Локомотива"

Новичок "Локомотива" Игорь Денисов подчеркнул, что в связи с переходом испытывает волнение приятного свойства. 32-летний хавбек перешел в "Локо" из "Динамо" на правах бесплатной аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.
– Все произошло очень быстро, практически за один день, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Денисова. – Испытываю волнение, и оно приятного свойства – впереди испытания, битвы с ведущими командами премьер-лиги. Говорили и с руководством, и с главным тренером, я прекрасно понимаю, какие задачи стоят перед "Локомотивом". Могу пообещать болельщикам "Локомотива", что буду полностью выкладываться на тренировках и в матчах.
Platinum1991
Не нужен Денисов в Локомотиве! НЕ НУЖЕН!!! Этот игрок помог Динамо вылететь в ФНЛ! Он разложил Динамо и развалил командную игру! Он плохо подействовал на Кокорина и тот перестал играть! Одна ПАРШИВАЯ овца, всё СТАДО портит! Денисов неисправимый ЗАНОСЧИВЫЙ фраер! О себе высокого мнения, а на остальных он плевать хотел! Кто там в Локомотиве!!! Не повторяйте ошибку Анжи и Динамо! В Зените Денисов выезжал за счёт других, а футбольные лавры присваивал СЕБЕ! У Денисова кругом ВСЕ ВИНОВАТЫ, только он один - "белый" и "пушистый"! В сборную Денисова взяли по питерскому блату! Когда в Динамо эти номера не прошли, то Денисов СДУЛСЯ!!! Не поможет он Локомотиву, а наоборот, ПРИНЕСЁТ Локомотиву только ВРЕД! НЕ БЕРИТЕ Денисова в Локомотив, пусть в Динамо с ним мучаются! Я тогда предупреждал Динамо, чтобы не брали его. Пусть они сами с Денисовым МУЧАЮТСЯ и МАЮТСЯ, а Денисову не надо платить БЕШЕНЫЕ деньги, он на них НЕ ИГРАЕТ! Динамо теперь пытается СПЛАВИТЬ Денисова и избавиться от этого фраера для разгрузки платёжной ведомости! А Локомотиву ЗАЧЕМ такая финансовая обуза и платить деньги НИ ЗА ЧТО! Денисов НЕ НУЖЕН Локомотиву! Он ЗАДАРОМ Локомотиву НЕ НУЖЕН, а уж тем более за миллионы евро! Пусть Денисов продолжает и дальше валять футбольного дурака в Динамо, а не в Локомотиве! Не совершайте БОЛЬШОЙ ГЛУПОСТИ в Локомотиве!!! Минздрав ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! Денисов ОПАСЕН для Локомотива и не поможет команде, а только НАВРЕДИТ!!! Прислушайтесь в Локомотиве к голосу РАЗУМА!!!
21:40
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
"...все понимаю и прочее. осталось только решить вопрос с руководством по ЗП ведущим игрокам клуба и ее соотношения иносранцам, ибо я не ради денег, а за справедливость!!! ну вы же наверное уже в курсе))".
21:21
xueks
на дно куда еще
21:18
Serjinio
Не подведи, Гарик. Я на тебя свою репутацию на форумах поставил))))
21:04