Игорь Денисов: "Прекрасно понимаю задачи "Локомотива"

Новичок "Локомотива" Игорь Денисов подчеркнул, что в связи с переходом испытывает волнение приятного свойства. 32-летний хавбек перешел в "Локо" из "Динамо" на правах бесплатной аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

– Все произошло очень быстро, практически за один день, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Денисова. – Испытываю волнение, и оно приятного свойства – впереди испытания, битвы с ведущими командами премьер-лиги. Говорили и с руководством, и с главным тренером, я прекрасно понимаю, какие задачи стоят перед "Локомотивом". Могу пообещать болельщикам "Локомотива", что буду полностью выкладываться на тренировках и в матчах.

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