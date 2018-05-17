14:15 | Футбол — РФПЛ

Игорь Денисов: "Позвал полицейского на улицу поговорить, а он вызвал пикет, 20 машин"

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Полузащитник "Локомотива"  Игорь Денисов в интервью Sports.ru признался, что в молодости у него был конфликт с полицейским во время празднования дня рождения. Денисов отметил, что пытался вызвать его на разговор на улицу.

– У Кержакова был ресторан "Лукоморье", мы праздновали там мой день рождения. Ресторан находился отдаленно от всех жилых домов – мы не мешали никому, вообще никому, – подчеркнул Денисов. – Но вдруг приезжает человек в погонах и четко намекает: вы мешаете людям, давайте деньги – мы уедем и не будем мешать праздновать. Я был выпивший, меня это задело, и я позвал его на улицу поговорить. Он не пошел, вызвал пикет, приехало 20 машин, и уже тогда сказал: "Пошли" – "Ты че, куда я теперь пойду?".

Дополнительная информация

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dud/1701473.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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= Даль =

Тот полицейский на программе "Удар головой" рассказал как было. Не позорь Ленинград, Вася.

15:07

shur

А Денисов трезвый? Все это напоминает откровения под мухой.

14:31

Митяй.КБ

Чем его Шпылыч угостил?

14:29

баламошка

Да ты лапочка просто, везде ты прав. Эти признания очень похожи на признания Дзюбы, тот тоже в них всегда прав.

14:23

Xen1um

Игоря понесло, ему та сыворотку правды что ли дали?

14:19

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