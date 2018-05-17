Игорь Денисов: "Позвал полицейского на улицу поговорить, а он вызвал пикет, 20 машин"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов в интервью Sports.ru признался, что в молодости у него был конфликт с полицейским во время празднования дня рождения. Денисов отметил, что пытался вызвать его на разговор на улицу.

– У Кержакова был ресторан "Лукоморье", мы праздновали там мой день рождения. Ресторан находился отдаленно от всех жилых домов – мы не мешали никому, вообще никому, – подчеркнул Денисов. – Но вдруг приезжает человек в погонах и четко намекает: вы мешаете людям, давайте деньги – мы уедем и не будем мешать праздновать. Я был выпивший, меня это задело, и я позвал его на улицу поговорить. Он не пошел, вызвал пикет, приехало 20 машин, и уже тогда сказал: "Пошли" – "Ты че, куда я теперь пойду?".