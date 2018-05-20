Игорь Денисов: "Планирую три года еще поиграть"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов рассказал о желании работать в "Зените" по завершении карьеры футболиста, если ему удастся вернуться в санкт-петербургский клуб. Хавбек отметил, что планирует играть еще как минимум три года.

– На поле и в жизни, я совершенно разный человек, – цитирует "Матч ТВ" Денисова. – На поле я веду себя агрессивно и даже зло, но только это помогает мне играть на такой позиции. В жизни я, конечно, совсем другой. У меня трое сыновей и я почти уверен, что из них футболистов не получится. Нельзя заставлять играть в футбол – или ты хочешь, или ты не будешь в него играть.

Я планирую три года еще поиграть, а там сложно сказать. Если эти три года я проиграю в Москве, то в футболе меня больше никто не увидит. Если сложится так, что когда-нибудь я вернусь в Питер, то с удовольствием работал бы в родном клубе.

34-летний Денисов в завершившемся сезоне в составе "Локомотива" в 39-ти матчах забил один гол, отдал один результативный пас и стал чемпионом РФПЛ​.