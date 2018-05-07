Игорь Денисов: "Особой принципиальности не было. Просто так совпало, что попался "Зенит"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов в интервью "Известиям" отметил, что матч 29-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) не стал для него особенно принципиальным. По словам экс-игрока питерцев, он просто хотел оформить чемпионство в этой игре.

– Для вас принципиально, что обеспечили чемпионство в матче против родного клуба?

– Особой принципиальности не было. Мы хотели стать чемпионами на домашнем стадионе. И мы это сделали. Просто так совпало, что сегодня попался "Зенит" и именно победа над ним принесла золото. Вы знаете, когда я играл за "Динамо", был матч заключительного тура с "Зенитом", по итогам которого мы вылетели в первую лигу. Сегодня я стал чемпионом… "Локомотив" стал чемпионом — я ему немножко помог. Вот так бывает, что всего за два года можно проделать такой путь в футболе.

– Расплата за тот вылет с "Динамо"?

– Это не расплата — это просто жизнь.