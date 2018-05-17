Игорь Денисов - о ссоре с Карпиным: "Валера оборачивается и начинает орать: "Слышь ты, щенок"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов в интервью Sports.ru отметил, что у него хорошие отношения с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным. Он вспомнил ссору с ним в 2010 году, когда Карпин возглавлял "Спартак", а Денисов играл за "Зенит".

– Что касается "Спартака"… А, для начала скажу: на следующий день мы с Валерой, с Валерием Георгичем помирились. Я подарил ему часы – в знак примирения. Купил в подарок. Мои он не взял бы: они слишком дешевые, хаха, – заявил Денисов. – Это был или 23-й, или 24-й тур. "Зенит" тогда был очень силен, и мы в команде решили: в этом чемпионате надо не проиграть ни одного матча.

Идет игра, Валера в каждом моменте начинает орать – на меня, на Семака, на Быстрова: "Че валяетесь?" Это идет, идет, идет, а в конце в наши ворота ставят пенальти. Это тот самый судья, который поставил пенальти по совокупности. В первом моменте еще было 50 на 50, второго – кажется, на Ари, который теперь с нами в "Локомотиве", – вообще не было, и судья мне говорит: "Даю пенальти по совокупности двух моментов". Я – ему: "Ты вообще здоровый парень? Как можно ставить по совокупности? Пенальти или был, или не был. Был?" – "По совокупности двух моментов – был". Он ставит, и мы проигрываем 0:1.

Финальный свисток, Ари у "Спартака" уже сидит на скамейке. Я беру мяч – и пинаю в его сторону. Валера оборачивается и начинает орать: "Слышь ты, щенок". И началось – я пошел на Валерия Георгича, ну мы и вспылили.

А разве интересен футбол без эмоций? Всех повеселили. А потом пожали руки. И до сих пор в хороших отношениях.