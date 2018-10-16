Игорь Денисов - о ситуации с Кокориным и Мамаевым: "Прошу обойтись без людоедства!"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов поделился с "СЭ" своим мнением о ситуации с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

- В последнее время столько было всего сказано по этому поводу. Не думаю, что буду оригинальным. Конечно, то, что мы все видели. Если врач или пожарный по пьяни бьет кого-то по лицу, то ему запрещают работать врачом или пожарным? Оставляют его семью без дохода? На каком основании тогда мы должны лишить семьи Кокорина и Мамаева источника дохода? Футбол это все, что они умеют делать в жизни. Только не надо пафосных слов о воспитании молодежи: футболисты – последние, с кого молодежь берет пример.

Люди с такой радостью и готовностью желают другому провести годы в российской тюрьме, что вопросы появляются не только к Кокорину и Мамаеву, но и к российскому обществу. Люди, у вас все хорошо?!