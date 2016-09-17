Игорь Денисов и Самедов - в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Уфой"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин огласит стартовый состав команды на игру 7-го тура чемпионата России против "Уфы". Во втором матче кряду с первых минут на поле выйдет полузащитник Игорь Денисов, арендованный у "Динамо". Также в "старте" появится хавбек Александр Самедов, выразивший недоумение по поводу своей замены в игре против "Спартака" (0:1).

Полностью стартовый состав "Локомотива" выглядит следующим образом: Гильерме – Шишкин, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов – Коломейцев, И. Денисов – Самедов, Миранчук, Майкон – Шкулетич.

Запасные: Абаев, Ндинга, Логашов, Янбаев, Михалик, Баринов, Хенти, Игнатьев, Касаев, Портнягин, Ротенберг.

Полностью стартовый состав "Уфы" выглядит следующим образом: Лунев - Аликин, Тумасян, Васин, Сухов - Засеев, Стоцкий - Игбун, Обляков, Безденежных - Фатаи.

Запасные: Бородько, Никитин, Живоглядов, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Батютин, Абудлавов, Марсинью, Диегу Карлос.

Трансляция матча "Локомотив" - "Уфа"