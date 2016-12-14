Игорь Денисов – автор лучшего гола "Локомотива" в 2016 году

Лучшим голом уходящего года болельщики "Локомотива" признали мяч Игоря Денисова в ворота "Томи" (6:1) в матче 16-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт железнодорожников. За Денисова проголосовали 1990 человек, или 31,8 процента от общего числа, всего в голосовании приняли участие 6263 человека.

На втором месте гол Мануэла Фернандеша в ворота "Крыльев" в матче 1/8 финала Кубка России – 1747 голосов, или 27,9 процента. На третьем – гол Майкона в ворота ЦСКА – 1708 голосов, или 27,3 процента. Четвертое место у Алексея Миранчука с голом в ворота "Терека" – 591 голос, или 9,4 процента. Замкнул пятерку гол Рифата Жемалетдинова "Мордовии" – 227 голосов, или 3,6 процента.