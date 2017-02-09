04:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Чугайнов: "В Казани есть ребята посильнее Миранчука на его позиции"

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Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов выразил мнение, что "Рубин" для Алексея Миранчука – не лучший выбор. По его мнению, молодому футболисту было бы комфортнее в ЦСКА.

– Полузащитник, скорее всего, уйдет из "Локо". Видите его в "Рубине"?

– Не думаю, что это правильный выбор. В Казани есть ребята посильнее Алексея на его позиции.

– Где бы ему было комфортно?

– В ЦСКА, где делается ставка на молодых ребят.

– Семин наигрывал Миранчука в стартовом составе в контрольных матчах. Тренер оказался заложником ситуации, когда неясно, уйдет игрок или нет?

– В первую очередь нужно расставить точки над i. Хорошо, сейчас Миранчук уйдет, и что? Получается, что Юрий Палыч зря его ставил в состав, когда мог бы задействовать других футболистов. (Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Чугайнова

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