Игорь Чугайнов: "Удар Вернблума в шею - это хулиганство!"

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов в интервью "СЭ" отметил, что арбитр верно удалил полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива". Также специалист отметил, что Понтус Вернблум также заслуживал красной карточки.
– "Если б не удаление, мы бы победили", – заявил Виктор Гончаренко после матча. Разделяете мысль?
– Нет. Хотя в первом тайме ЦСКА больше контролировал мяч, "Локомотив" опасно огрызался и смотрелся как минимум не хуже. А уж во втором точно переиграл армейцев. Им еще повезло, что Акинфеев отразил пенальти. Да, красная карточка повлияла на результат, но кого тут винить, кроме самого Хосонова?
– Решение Карасева не вызывает сомнений?
– Никаких. Другой вопрос, зачем игрок ЦСКА, уже имея желтую, шипами шел вперед? На мой взгляд, заслуживал удаления и Вернблум. Он не просто выставил локоть, а нанес Алексею Миранчуку акцентированный удар в район шеи. Это хулиганство! Меня удивляют претензии Гончаренко к Аверьянову, боковому арбитру, который успел сообщить Карасеву, что был фол. Если главный судья что-то не заметил, один из помощников должен подсказать, логично?
– Вполне.
– Или тренер ЦСКА считает иначе? Зато Акинфеев в этой ситуации повел себя, как настоящий профессионал. Успокоил ребят, погасил страсти. В целом же судейская бригада отработала неплохо. После перерыва эмоции на поле зашкаливали, но Карасев не дал полыхнуть костру.
Опрос
- Игорь Акинфеев
- Сергей Карасев (судья)
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Игорь Чугайнов
- Виктор Гончаренко
- Понтус Вернблум
- Алексей Миранчук
- Хетаг Хосонов