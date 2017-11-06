02:00 | Футбол — РФПЛ

Игорь Чугайнов: "Удар Вернблума в шею - это хулиганство!"


Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов в интервью "СЭ" отметил, что арбитр верно удалил полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива". Также специалист отметил, что Понтус Вернблум также заслуживал красной карточки.

– "Если б не удаление, мы бы победили", – заявил Виктор Гончаренко после матча. Разделяете мысль?

– Нет. Хотя в первом тайме ЦСКА больше контролировал мяч, "Локомотив" опасно огрызался и смотрелся как минимум не хуже. А уж во втором точно переиграл армейцев. Им еще повезло, что Акинфеев отразил пенальти. Да, красная карточка повлияла на результат, но кого тут винить, кроме самого Хосонова?

– Решение Карасева не вызывает сомнений?

– Никаких. Другой вопрос, зачем игрок ЦСКА, уже имея желтую, шипами шел вперед? На мой взгляд, заслуживал удаления и Вернблум. Он не просто выставил локоть, а нанес Алексею Миранчуку акцентированный удар в район шеи. Это хулиганство! Меня удивляют претензии Гончаренко к Аверьянову, боковому арбитру, который успел сообщить Карасеву, что был фол. Если главный судья что-то не заметил, один из помощников должен подсказать, логично?

– Вполне.

– Или тренер ЦСКА считает иначе? Зато Акинфеев в этой ситуации повел себя, как настоящий профессионал. Успокоил ребят, погасил страсти. В целом же судейская бригада отработала неплохо. После перерыва эмоции на поле зашкаливали, но Карасев не дал полыхнуть костру.

Полное интервью Игоря Чугайнова

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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