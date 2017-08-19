Игорь Чугайнов: "Спартак" не готов к тому, что на чемпиона настрой всегда запредельный"

Экс-игрок сборной России Игорь Чугайнов в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера мог ошибиться при подготовке команды к сезону. По его словам, итальянец зря окружил себя соотечественниками.

- Если из всех причин неудачного старта "Спартака" выделить главную – на какой остановитесь?

- "Спартак" и раньше-то был сильнейшим раздражителем для любого российского клуба, а уж после золотых медалей – особенно. На чемпиона настрой всегда запредельный. К этому команда оказалась не готова. Все-таки до отлаженной машины, которой "Спартак" был в 90-е годы, нынешнему составу далеко.

- Тренерские просчеты видите?

- Трудно рассуждать на эту тему, когда не находишься внутри команды, не знаешь, как выстраивается тренировочный процесс. Но есть опасения, что Каррера наступает на те же грабли, что Капелло.

- Это как?

- На второй сезон работы в России итальянские тренеры начинают думать, что секретов для них уже нет, на всех поглядывают свысока. Футбол за такие вещи сразу наказывает. Летом Каррера набрал в штаб соотечественников. Ну и? Когда окружаешь себя помощниками, которые во всем с тобой соглашаются, боятся спорить, - ни к чему хорошему это не приведет. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Игоря Чугайнова