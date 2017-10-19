Игорь Чугайнов: "Семин так бежал на судью, что он решил закончить матч"

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов отметил, что главный тренер железнодорожников Юрий Семин с годами стал более спокойным. Также экс-игрок московской команды отметил, что за время пребывания Ольги Смородской на посту президента клуба "Локомотив" превратился из российского топ-клуба в середняк.

– Большую часть карьеры вы играли за "Локомотив"...

– Да, с 90-го по 2001-й год, , – цитирует "Спорт Бизнес Online" Чугайнова. – Если в 90-м я пришел в "пятое колесо московской телеги" с аудиторией в 300 человек – в основном родственники на трибунах сидели, то уходил не то, что из "заднего колеса", а уже из "ведущего".

Очень запомнился один важный матч. Был 90-й год, команда играла в первой союзной лиге и решала задачу по возвращению в высшую. Нам пришлось играть с волгоградским "Ротором" в переходных матчах. В Москве мы выиграли 3:1, а в Волгограде на второй минуте пропустили. И вот в эти 97 минут – даже правильнее сказать 7 лишних минут второго тайма – были видны предпосылки той команды, где все игроки бились друг за друга. Арбитр добавил 7 минут, потому что ждал, когда хозяева забьют, но мы смогли выстоять.

– Как раз тогда начинал тренировать Семин. В чем секрет его успехов?

– Семин делал правильные шаги. Но нельзя забывать, что условия, которые создавало команде руководство – тот же министр путей сообщений и начальник московской железной дороги – помогали двигаться вперед. Также велика роли президента – Валерия Николаевича Филатова. Все это вместе и дало хороший результат. Современным руководителям стоит поучиться у тех руководителей советской школы. Да, они были со своими недостатками и заморочками, но эти люди на самом деле любили футбол. Они не смотрели на клуб, как на источник наживы.

– На Смородскую намекаете?

– Я ни на кого не намекаю. Я вообще про всех современных говорю. Когда попадаются руководители, как, например, нынешний президент "Авангарда" (Чугайнов входит в тренерский штаб команды из Курска. – Прим. "СЭ"), я сразу замечаю, что ему нужно от футбола. Меня тяжело обмануть. Он мне как раз и напомнил тех самых руководителей советской школы, который любили клуб, а не себя в этом клубе. Обидно, когда на каком-то этапе совершенно посторонние для футбола люди начинают смотреть на футбольный клуб, как на лакомый кусок. Они полностью уничтожают его и гуляют себе дальше.

– А к деятельности Смородской как относитесь?

– Я ее не знаю. Я всегда оперирую только цифрами. Мы начали разговор с того, в какой клуб я пришел и из какого ушел. Это – самая реальная оценка того пути, который проделал "Локомотив". Смородская, наоборот, пришла в топовый клуб, а по итогу ее деятельности он стал середняком.

– Вы говорили, что Семин отлично мотивирует. Расскажите подробнее...

– Сейчас он, конечно, поспокойнее стал. Помоложе он был более эмоциональным. В той же игре с "Ротором" я на 97-й минуте бежал к чужим воротам. Ноги свело так, что я понимал – дальше бежать не смогу. Решил пробить по воротам, и так получилось, что вратарь коснулся мяча за линией штрафной площади. Я все это прекрасно вижу, но не слышу свистка. Я бежал по правому флангу, а лавочки находились с другой стороны. Когда я повернулся и пошел к судье, то увидел напротив Юрия Палыча, бегущего с таким лицом, что судья решил тут же закончить матч. Видимо, посмотрел направо-налево и понял, что его, возможно, будут бить и, возможно, ногами. Предпочел на этом моменте закончить.