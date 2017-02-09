Игорь Чугайнов: "Потеря Самедова для "Локо" невосполнима"

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов выразил уверенность в том, что клуб не сможет восполнить потерю Александра Самедова, который ушел в "Спартак". По его мнению, новичок железнодорожников Джефферсон Фарфан не тот футболист, на которого стоит возлагать большие надежды.

– Удалось ли посмотреть матчи "Локомотива" на сборах?

– Нет. Особого внимания на товарищеские игры не обращаю, судить будем по официальным встречам. Пока тренер спокойно работает, команда решает свои задачи. А вот трансферные дела клуба обсудить можно, тем более в "Локомотиве" произошли изменения.

– И как вы оцените зимнюю кампанию клуба?

– Потеря Самедова, ключевого игрока команды, даже близко невосполнима. У "Локо" были проблемы в атаке, а без Александра станет еще тяжелее. Он отдавал голевые передачи, создавал в одиночку моменты. Не зря же Самедов один из лучших бомбардиров команды в первой части сезона.

А надеяться на Фарфана я бы не стал. Трудно спрогнозировать, как он поведет себя ранней весной на наших полях, которые не всегда отличаются качеством. Он уже немолод, лучшие матчи провел за "Шальке". (Сергей АСТАХОВ)

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