Игорь Чугайнов: "Портнягин в "Локомотиве"? Ньясс лучше"

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов прокомментировал несколько переходов последнего дня летнего трансферного окна. По мнению Чугайнова, новичку "Локо" Игорю Денисову, перешедшему из "Динамо" на правах бесплатной аренды, придется непросто в новом клубе.

– Игорь Денисов переходит в "Локомотив". Хорошее усиление?

– Да, это высококвалифицированный игрок. ФНЛ – не его уровень. Но в "Локо" ему будет непросто, несмотря на то, что Игорь – россиянин. Придется конкурировать с Тарасовым и Н'Динга. Главное, чтобы его травмы не преследовали.

– Игорь непростой по характеру человек – были проблемы с тренерами последовательно в "Зените", "Анжи" и "Динамо". Нет ли опасений рецидива?

– Списывать все грехи на одного игрока нельзя. Тем более, летом он был ведущим игроком сборной. Да и в "Локомотиве" другие взаимоотношения. Семин не позволит игрокам так себя вести.

– Вернется ли Денисов в состав сборной, несмотря на конфликт с Черчесовым?

– Мы все живые люди. Конфликты, конечно, случаются. Главное, вовремя их уладить. Идти по пути личных амбиций – неправильно.

– Портнягин перешел в "Локомотив". Но были варианты с приобретением Ньясса и Бони. Кто из них лучше?

– Отдаю предпочтение Ньяссу. Этот игрок вырос в "Локомотиве" и заинтересовал европейские клубы. Игорь же неплохо проявлял себя на уровне ФНЛ. Думаю, что в РФПЛ он своего слова еще не сказал. "Локомотив" – клуб с серьезными амбициями. На данный момент Ньясс лучше, если цель – показывать результат.

– Новосельцев может перейти в "Зенит". Правильный ли шаг?

– Хорошо его знаю – вытащил Ивана в "Химках" из детской команды. Был бы рад этому трансферу. Все-таки "Ростов" уступает "Зениту". Питерцы солиднее. У них лучше инфраструктура. Такой переход – однозначный шаг вперед. Если он будет играть в основе сине-бело-голубых, то, с высокой долей вероятности, закрепится в сборной. (Ярослав СУСОВ)

