Игорь Чугайнов: "Почему с ЦСКА играл Коченков? Медведев не использовал свой шанс"

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов в интервью "СЭ" отметил, что остался доволен игрой железнодорожников с ЦСКА (2:2) в 16-м туре чемпионата России. Также специалист заявил, что голкипер Никита Медведев не попал в состав, так как не использовал свой шанс в Лиге Европы.

– Юрий Семин назвал игру потрясающей.

– А вот с этим трудно не согласиться. Именно такие матчи пробуждают интерес к российскому чемпионату. За 90 минут, которые пролетели на одном дыхании, было всё – интрига, голы, пенальти, быстрые комбинации, отчаянная борьба с первой до последней секунды...

– Как полагаете, почему вместо Гильерме в основе появился Коченков, а не Медведев?

– На этот вопрос могут ответить лишь Семин и Заур Хапов, который в "Локомотиве" тренирует вратарей. Думаю, кто лучше готов психологически, тот и вышел на поле. К тому же Медведев в матче с "Шерифом" свой шанс не использовал.

Полное интервью Игоря Чугайнова