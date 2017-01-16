14:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Чугайнов: "Плохо, что Семин не нашел общий язык с Самедовым"

0
0
0

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов заявил, что на железнодорожниках может сказаться расставанием с лидером команды – полузащитником Александром Самедовым. Сегодня 32-летний футболист перешел в "Спартак". В текущем сезоне в составе железнодорожников он провел 15 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

– Не буду оригинальным, если скажу, что главному тренеру доверили комплектовать команду и выстраивать отношения, – цитирует ТАСС Чугайнова. – Теперь надо будет посмотреть в конце сезона, какой будет результат. То, что Юрий Палыч не смог найти с лидерами общий язык, наверное, плохо, потому что тот же Самедов и Шишкин значимые игроки для "Локомотива". Сейчас выводы делать рано, но то, что Александр был ключевым игроком для команды – это безусловно.

Если результат будет, значит, тренер был прав. Сейчас в атаке у "Локомотива" однозначно проблемы, Хенти и Шкулетич явно не те игроки, которые нужны команде, ставящей перед собой высокие задачи. Теперь еще ушел Самедов, который может и хорошую голевую передачу отдать, и забить. Посмотрим, как клуб будет выходить из сложившейся ситуации.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3944038

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ