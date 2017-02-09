Игорь Чугайнов: "Миранчук в "Локомотиве" ничего сверхъестественного не сделал"

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов подчеркнул, что Алексей Миранчук не показал яркой игры в составе железнодорожников. По его мнению, речь идет лишь о яркой вспышке.

– Другая громкая история этой зимы – возможный уход Алексея Миранчука. Ваше мнение?

– Это разные ситуации. Возможно, тут замешаны финансы, и футболист не принадлежит сам себе.

– Вы на чьей стороне в этом вопросе?

– Всегда хочется, чтобы в выигрыше остался футболист. На мой взгляд, Алексей в "Локомотиве" ничего сверхъестественного не сделал. Да, был незабываемый гол в финале Кубка России. Вот только в прошлом году яркой игры от Миранчука не увидели. Яркая вспышка присуща многим молодым ребятам. Нужно только поддерживать этот уровень.

– В чем дело? Перехвалили?

– Просто он еще не стал мужиком, который выходит на каждый матч и не опускается ниже определенной планки. Вот и все. К сожалению, много случаев с молодыми, когда пресса начинает выдавать огромные авансы за один-два успешных матча. У футболистов происходит неправильная самооценка, уже думают, что все удалось. Но жизнь такая штука, что ставит на свое место достаточно быстро.

– Большие деньги развращают?

– Все индивидуально. Но как можно винить парня, если ему столько дают? Клубы должны сами принимать решения, ограничивая уровень зарплат. (Сергей АСТАХОВ)

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