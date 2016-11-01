Игорь Чугайнов: "Интересно, почему выбор пал именно на Скрипченко?"

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов отметил, что возможное назначение Вадима Скрипченко на пост главного тренера "Крыльев Советов" стало для него неожиданностью. По информации "СЭ", специалист может в ближайшее время возглавить самарскую команду, из которой был уволен Франк Веркаутерен.

– Не думаю, что первый матч Скрипченко с "Уралом" станет сложным. Наоборот, у Вадима есть преимущества, так как он знает все слабые места команды-соперника. Если человек переходит с одного места работы на другое, значит, его что-то не устраивало. И предложили что-то лучшее. Но мне интересно, почему выбор пал именно на Срипченко? Ранее среди кандидатов озвучивали фамилию Бородюка. Вероятность назначения Скрипченко для меня стала неожиданностью. (Любовь КОНЯЕВА)