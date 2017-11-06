Игорь Чугайнов: "До стартового состава ЦСКА Хосонов пока не дотягивает"

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов в интервью "СЭ" заявил, что присутствие молодых игроков в составе ЦСКА не специальный ход армейцев. Также специалист отметил, что игра полузащитника Хетага Хосонова его не убедила.

– Юный Хосонов не убедил?

– Мальчишка старался, но... Сначала уступил в борьбе Антону Миранчуку, когда тот забивал гол. Затем на ровном месте схватил две карточки. Все это говорит о том, что до стартового состава ЦСКА Хосонов пока не дотягивает. Как и Жамалетдинов, Чалов, другие ребятишки. Все-таки не от хорошей жизни Гончаренко отправляет Вернблума в атаку.

– В отличие от матча с "Базелем", ход себя не оправдал?

– Давайте называть вещи своими именами. Это – латание дыр. Ну, какой из Вернблума центрфорвард? Он – разрушитель. Да, может вверху побороться за мяч, продавить. Но здесь рядом с ним постоянно оказывался Кверквелия, который по габаритам ни в чем не уступает.

Полное интервью Игоря Чугайнова