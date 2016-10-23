Игорь Чугайнов: "ЦСКА обыграет "Локомотив" со счетом 2:1"

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов считает, что в матче 11-го тура чемпионата России против ЦСКА его экс-команда потерпит поражение. Встреча состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени.

– Армейцам будет тяжело восполнить потерю Дзагоева и Еременко. На Алане многое завязано и в атаке, и в обороне. Даже с учетом того, что ЦСКА потерял лидеров, он является сильным соперником как для "Локомотива", так и для любого другого клуба. Для российского чемпионата у них грамотно выстроена игра. Железнодорожникам будет непросто. Они никак не могут вылезти из ямы и набрать очки. У ЦСКА есть преимущество, ведь выступая в Лиге чемпионов, футболисты привыкают к совершенно другим скоростям. Думаю, ЦСКА победит, 2:1.

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА