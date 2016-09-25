15:35 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Чугайнов: "Черевченко более квалифицированный тренер, чем Семин"

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Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов отметил, что команда играла лучше, когда ее возглавлял Игорь Черевченко. По его словам, при Юрии Семине у железнодорожников нет сыгранности, а результаты оставляют желать лучшего.

– "Локомотив" выиграл у "Химок". Обыграть такую команду – невелика заслуга. На мой взгляд, здесь нечем гордиться. За победой вновь последовало поражение от более сильного соперника – "Ростова".

Основная задача для "Локо" – войти в тройку призеров. Тренер должен предпринимать определенные шаги для того, чтобы команда поднималась в турнирной таблице. Семину был дан карт-бланш. Теперь спрашивайте с наставника. Юрий Павлович понимал, куда он идет. Та же самая команда добивалась результатов с Черевченко. При нем "Локомотив" был сильнее, показывал хорошие результаты.

О сыгранности коллектива говорить не приходится. На мой взгляд, Черевченко работал в худших условиях, чем Семин. У него не было такой поддержки, тем не менее, Кубок выиграли. Если резюмировать все факты, которые мы имеем сегодня, то я считаю, что Черевченко более квалифицированный тренер, чем Семин. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (23)
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shtylya

Червиченко кубок выиграл, а Семин за четыре игры нет...!!! Не стоит воспринимать серьезно Чугайнова, он явно не в себе был когда комментировал Да и помнить надо - под чьим руководством добивался успехов.

16:38 26 сентября

freak

Семин, Романцев, Газзаев, Ярцев, Павлов итд. Это отработанный материал. Их удел- аналитика игр на футбольных каналах.

20:05 25 сентября

С.Мороз

Чугайнову-пора кодироваться,нельзя с бодуна такие комментарии давать!))

20:00 25 сентября

Ж и в о й

И это говорит Чугайнов? Не стыдно?

19:45 25 сентября

zae1976

Всё по делу сказал, при сёме локо вообще не играет, а просто дурака валяет и результата нет!

19:41 25 сентября

RT

Зря так Чуг сказал. По крайней мере моё уважение утратил. Надо думать прежде чем сказать...

19:15 25 сентября

Митяй Антибомж

Бугага )) Пнул Палыча ))

19:10 25 сентября

Lars Berger

А Чугайнов-то злопамятный чувачок...) Не забыл обстоятельств своего перехода в бескрайние калмыцкие степи...)

18:08 25 сентября

Производственник

Без волшебного "петушка- самовяза" и стеклянного амулета в кармане ничего не получится

18:02 25 сентября

Джин_SM(v3)

DJKrolik/// чувак, ты за футбиком то следишь?куда и откуда ушел Чугайнов?сочинение или ЕГЭ?думаю последнее...

18:02 25 сентября

podnimitemneveki

Болелы паровоза если вы хотите результата дайте Палычу время год другой и вы в борьбе за чемпионство , журналюга тип уникалбный сравнил Черевченко с Палычем типо по игре паровоз не изменился а может Черевченко еше и чемп выигрывыал?

17:50 25 сентября

Tigerrr1986

Продолжу - Бердыев еще квалифицированнее, он это уже доказывал неоднократно Локо с его составом в руки Бердыева - Локомотив чемпион или в призерах как минимум Всего доброго всем !!!

17:42 25 сентября

Ex_prod

drony4, это были разные люди.

17:39 25 сентября

DJKrolik

Я не знаю, как все было в подробностях, но если честно, болельщики Локо, вам не показалось, что уход Чугайнова и приход Семина - оно как-то некрасиво всё случилось?

17:22 25 сентября

drony4

пока не было Семина, всё ОРАЛИ : ВЕРНИТЕ ПАЛЫЧА!!!, теперь все ноют: палыч, дай дорогу молодым...... ребята,вас не понять....

16:59 25 сентября

bond1951

семин приходя УХОДИ время твое как тренера ушло не цепляйся за соломинку дай дорогу молодым

16:53 25 сентября

горнолыжник из Горно-Алтайска

Уважаю Палыча до глубины души, но, как говорит Федун "он уже сбитый летчик".

16:49 25 сентября

ak-09

Игорек,походу,опять запил.

16:35 25 сентября

sars882

при всем уважении к Семину, но его время прошло. тренеры старой формации тяжелее учатся и чуют веяния современного футбола

16:31 25 сентября

Serjinio

При Черевченко в этом сезоне команда начала играть более вертикально, быстрее переходить в атаку и быстрее двигать мяч в атаке.... Не знаю что побудило его уйти.. может просто шепнули на ушко что нужно.... но как бы-то ни было, факт на лицо.... те наработки, что были при Черевченко, Сёмин не приемлет и пытается переделать.... Нам остается только ждать и надеяться на.... чудо.... так как Юрий Павлович своё уже оттренировал и его место - тренер-консультант или почётный тренер, но никак не главный..... Не удивлюсь, если замена Чарли не связана с травмой...

16:23 25 сентября

and0508

Может Палыч и тренер ....но Череченко был не хуже ....

16:04 25 сентября

Андрей Палыч 1979

Зато ты Чугайнов никакущий,раз такие заключения делаешь!Ты как тренер,должен знать,что принимая команду по ходу сезона,ты очень сильно рискуешь!Ты не готовишь команду в межсезонье,не принимал участие в селекционной работе и т.д.Какой может быть с Сёмина спрос!?

15:59 25 сентября

Platinum1991

ИГОРЬ ЧУГАЙНОВ: "ЧЕРЕВЧЕНКО БОЛЕЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ТРЕНЕР, ЧЕМ СЁМИН"??? Это ДАЛЕКО НЕ ТАК! Советую всем НЕ ПАНИКОВАТЬ и не валить на Пылыча провалы Локомотива! Палыч принял Локомотив в разобранном футбольном СОСТОЯНИИ. НЕОБХОДИМО время, чтобы поставить игру Локомотиву. Самое главное НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ! Последние две игры Локомотив играл НЕПЛОХО, но подвели детские ошибки! Надо проводить работу над ошибками и не поверхностно, а с практической отработкой на поле этих моментов игры, приведшие к голам в ворота Локомотива! ЧЕМ НИЖЕ ПАДЕНИЕ, ТЕМ ВЫШЕ ВЗЛЁТ! Этот сезон для Локомотива пристрелочный! Самое главное не ПАНИКОВАТЬ, а спокойно и уверенно готовиться к новым играм с учётом допущенных ошибок. Необходимо на тренировке отрабатывать взаимодействие игроков при атакующих действиях с завершающим ударом по воротам! Берём видео предыдущей игры и от него отталкиваемся! Там всё видно хорошо над чем надо РАБОТАТЬ на тренировке! МЕТОДИКА тренировки предполагает ДЕТАЛЬНЫЙ разбор ошибок каждой игры! В этом плане эта работа в Локомотиве поставлена НЕВАЖНО, отсюда и результат! Надо игрока взять за руку и на поле показать его ошибки и действия по их устранению! А на словах это до игроков НЕ ДОХОДИТ! ОНИ тут же через минуту всё это ЗАБЫВАЮТ! То-то и ОНО! ТОЛЬКО практическая отработка на поле каждым игроком устранения ошибок помогает игрокам закрепить тренировочный материал в ГОЛОВЕ и стараться их больше НЕ ДОПУСКАТЬ. Уровень и класс команды определяется временем затраченным на тренировках! ТРЕНИРОВКАХ!!! Для тренера Палыча это большое поле для творчества и СОЗИДАНИЯ футбола высшего качества, а НАГРАДА за футбольные ТРУДЫ не заставит себя ДОЛГО ждать и сторицей вернётся победами на футбольном поле. Вперёд Локомотив! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!

15:54 25 сентября

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Материалы других СМИ