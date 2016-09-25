Игорь Чугайнов: "Черевченко более квалифицированный тренер, чем Семин"

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов отметил, что команда играла лучше, когда ее возглавлял Игорь Черевченко. По его словам, при Юрии Семине у железнодорожников нет сыгранности, а результаты оставляют желать лучшего.

– "Локомотив" выиграл у "Химок". Обыграть такую команду – невелика заслуга. На мой взгляд, здесь нечем гордиться. За победой вновь последовало поражение от более сильного соперника – "Ростова".

Основная задача для "Локо" – войти в тройку призеров. Тренер должен предпринимать определенные шаги для того, чтобы команда поднималась в турнирной таблице. Семину был дан карт-бланш. Теперь спрашивайте с наставника. Юрий Павлович понимал, куда он идет. Та же самая команда добивалась результатов с Черевченко. При нем "Локомотив" был сильнее, показывал хорошие результаты.

О сыгранности коллектива говорить не приходится. На мой взгляд, Черевченко работал в худших условиях, чем Семин. У него не было такой поддержки, тем не менее, Кубок выиграли. Если резюмировать все факты, которые мы имеем сегодня, то я считаю, что Черевченко более квалифицированный тренер, чем Семин. (Любовь КОНЯЕВА)