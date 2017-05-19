Игорь Чугайнов: "Армейцы больше заслуживают места в Лиге чемпионов"

Бывший защитник "Локомотива" и сборной России Игорь Чугайнов выразил мнение в интервью "СЭ", что ЦСКА больше заслуживает места в Лиге чемпионов на следующий сезон, чем "Зенит". Он не исключил, что в структуре питерского клуба произойдут изменения.

– Кто фаворит в гонке за серебро?

– ЦСКА. Вряд ли дома в матче с "Анжи" возникнут проблемы. "Локомотив" же точно даст бой "Зениту". Впрочем, дело не только в календаре.

– А в чем?

– Армейцы больше заслуживают места в Лиге чемпионов. "Зениту" они уступают и по составу, и по финансовым возможностям. Но в этих условиях сработали прекрасно, выжали максимум. А руководителям "Зенита" нужно проанализировать ситуацию и задуматься, почему команда проваливает второй год подряд. Не исключено, произойдут какие-то изменения в структуре клуба.

– Луческу – тупик для "Зенита"?

– Да. Ему так и не удалось выстроить командную игру. Набрал дорогих футболистов почти на два состава, однако никто из новичков "Зенит" не усилил. Не будем забывать и о том, что Луческу в июле стукнет 72. Зачем иностранцу в таком возрасте рисковать здоровьем ради побед российского клуба? (Александр КРУЖКОВ)

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