Игорь Черевченко: "Я не волшебник"

Новый главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко подчеркнул, что постарается вывести клуб из зоны вылета ФНЛ. Экс-наставник "Локомотива" официально возглавил калининградцев сегодня.

- Калининград – это интересный регион, особенно в преддверии чемпионата мира, - цитирует официальный портал правительства Калининградской области Черевченко. - Вывести "Балтику" из зоны вылета - это вызов, который мной принят. Я не волшебник, но есть над чем работать. Несмотря на то что задачи, которые поставил мне глава региона Антон Алиханов, не могут быть решены мгновенно, я дал свое согласие. Прежде всего меня подкупило, что в Калининградской области собирается отличная новая команда, и я хотел бы стать ее частью.