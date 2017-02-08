16:23 8 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Черевченко: "Я не волшебник"

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Новый главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко подчеркнул, что постарается вывести клуб из зоны вылета ФНЛ. Экс-наставник "Локомотива" официально возглавил калининградцев сегодня.

- Калининград – это интересный регион, особенно в преддверии чемпионата мира, - цитирует официальный портал правительства Калининградской области Черевченко. - Вывести "Балтику" из зоны вылета - это вызов, который мной принят. Я не волшебник, но есть над чем работать. Несмотря на то что задачи, которые поставил мне глава региона Антон Алиханов, не могут быть решены мгновенно, я дал свое согласие. Прежде всего меня подкупило, что в Калининградской области собирается отличная новая команда, и я хотел бы стать ее частью.

Дополнительная информация

https://gov39.ru/news/101/110379/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Al Rains

Удачи, Игорь!!!

00:43

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