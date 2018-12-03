22:04 | Футбол — РПЛ

Игорь Черевченко: "Верил, что ребята не дрогнут в матче с "Зенитом"

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Главный тренер тульского "Арсенала"  Игорь Черевченко после победы над "Зенитом" в матче 16-го тура премьер-лиги (4:2) заявил, что не сомневался в своей команде.

- Ключевые моменты – быстрый выход из обороны в атаку, - сказал Черевченко в эфире канала "Матч Премьер". - Мы предполагали, что наша атака действует быстрее, чем оборона "Зенита". Кангва оправдал себя. Мы искали свободные зоны и разрывы между линиями. Команда все сделала правильно. Футболисты нас поняли - вот и результат

Я верил, что ребята не дрогнут. Не было сомнений. Мне нравится, что много забиваем, но есть моменты, которые можно убрать. Например, поменьше пропускать.

Арсенал Т - Зенит

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