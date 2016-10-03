Игорь Черевченко: "Точно знаю, что руководство "Локомотива" искало нового тренера"

Бывший главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко в интервью "СЭ" подчеркнул, что покинул свой пост, потому что не чувствовал доверия. Черевченко добровольно ушел со своего поста 8 августа после матча 2-го тура чемпионата России против "Томи" (2:2).

– "Локо" в первом туре чемпионата на равных сыграл в Питере (0:0). Во встрече с "Томью" команда вела 2:0, и ничью можно рассматривать как невезение. Почему вы ушли?

– После матча с "Томью" не спал всю ночь и в итоге принял решение. Оно – только мое. Ушел потому, что не чувствовал доверия.

– Формально в тот момент клубом управляло прежнее руководство.

– Именно что формально. Все началось еще со сборов в Австрии. Уже тогда стало известно, что старое руководство покидает "Локо", новое приходит, но команда была предоставлена самой себе. Ни звонков, ни вопросов – как, что?.. Как я понял, на том этапе мы стали никому неинтересны. Подходили с вопросами ребята: "Геннадьич, какие задачи, что по финансам?" Объяснял, что наше дело – хорошо подготовиться к сезону, а наверху сами разберутся. В коллективе собраны профессионалы: хорошие люди и отличные футболисты. Но сама по себе ситуация нервировала.

– У вас есть информация, велись ли поиски нового тренера?

– Ходили разговоры, и не думаю, что пустые – руководство действительно подыскивало нового главного. Это факт – точно знаю, что состоялся ряд встреч. (Сергей ЕГОРОВ)