Игорь Черевченко: "Ротенберг доказал свою состоятельность в "Ростове", Портнягин проявил себя в "Рубине"

Бывший главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко остался доволен приобретениями железнодорожников в летнее трансферное окно. Специалист оставил пост наставника команды в начале августа, после него "Локо" временно возглавлял Олег Пашинин, а 26 августа клуб принял Юрий Семин.

– При переборе опорников вы поняли приход Игоря Денисова?

– Все, что ни делается, к лучшему. Жалко, что травму получил Дима Тарасов, но приход Денисова оказался кстати. Ведь в опорной зоне могут сыграть Ндинга и Михалик, но Тарас – скорее центральный защитник, и к тому же лимит никто не отменял. А Игорь Денисов своей игрой доказывает, что он сильный футболист. Нет сомнений в нем.

– "Локо" в августе пригласил Денисова, Портнягина и Ротенберга. Вы бы взяли их?

– Тот же Ротенберг в "Ростове" доказал свою состоятельность, выиграл серебро. О Денисове уже сказал, Портнягин неплохо показал себя в "Рубине". Раз этих футболистов позвали, значит, те, кто их брал, в них уверены. (Сергей ЕГОРОВ)

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