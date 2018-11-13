Игорь Черевченко: "Рад вернуться в премьер-лигу"

Игорь Черевченко, который сегодня стал главным тренером тульского "Арсенала", в интервью официальному сайту тульского клуба рассказал, что рад вернуться в премьер-лигу. Он также отметил, что благодарен за оказанное доверие.

Напомним, в понедельник "Арсенал" объявил об уходе Олега Кононова с поста главного тренера. 52-летний специалист возглавил "Спартак". Ранее Черевченко был главным тренером "Локомотива" и "Балтики".

– Игорь Геннадьевич, поздравляем вас с подписанием контракта с "Арсеналом". Поделитесь ощущениями от возвращения в премьер-лигу.

– Эмоции только положительные, рад вернуться в премьер-лигу. Спасибо за оказанное доверие президенту ПФК "Арсенал" Гураму Аджоеву и генеральному директору Дмитрию Балашову. С моим помощником Игорем Семшовым сделаем все, чтобы команда двигалась в турнирной таблице все выше и выше.

– Удалось ли посмотреть игры своей новой команды?

– Да, на нескольких матчах удалось побывать и вживую увидеть, в какой футбол играет "Арсенал". Приятно, что команда старается играть в атакующий футбол. Многие футболисты обладают солидным опытом выступления в премьер-лиге. Думаю, с нынешним подбором игроков у нас получится показывать достойную игру.

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