04:50 24 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Черевченко: "После инцидента в Турции со Смородской был очень жесткий разговор"

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Экс-тренер "Локомотива" Игорь Черевченко отметил, что у него были сложные разговоры с бывшим президентом клуба Ольгой Смородской. По словам специалиста, они касались не только результатов команды. После матча 1/16 финала Лиги Европы сезона-2015/16 против "Фенербахче", проходившего в Стамбуле, он и полузащитник команды Дмитрий Тарасов имели жесткий разговор с руководством. После той встречи хавбек продемонстрировал футболку с изображением Владимира Путина.

- Со Смородской были жесткие разговоры по результатам команды, - сказал Черевченко в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ в программе "Футбол России" на канале "Россия 24". - Меня вызывали в клуб. И это нормально. Но вот то, что случилось с майкой Тарасова в Турции... Вот там был очень жесткий разговор. Тогда у Турции и России были сложные взаимоотношения. Наверное, чтобы не провоцировать. В разговоре принимали участие я, игрок и президент клуба. Тарасов все понял.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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RoyalHunter

Beard // есть подозрение, что Тарасов после завершения карьеры куда-нибудь в сторону госдумы и направит свои стопы. Благо, "потенциал" у него имеется. Среди наших депутатов не затеряется

11:25 24 января

Beard

RoyalHunter в итоге и Черевченко, и смородская из клуба ушли, а Тарасов остался. Вот что правильная фотка на футболке делает :)...................я бы сказал "вот что крест/икона "животворящая" делает",а если бы татуху на всю задницу зачётную сделал,уже бы сидел в одном зале с гимнастками светочкой и алиночкой,боксёром коленькой и мастерами конька антошей и светочкой.Эт ни чё,что мозгов нет,зато патриотизм в зашкаливает.

10:58 24 января

RoyalHunter

в итоге и Черевченко, и смородская из клуба ушли, а Тарасов остался. Вот что правильная фотка на футболке делает :)

10:20 24 января

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Материалы других СМИ