Игорь Черевченко: "После инцидента в Турции со Смородской был очень жесткий разговор"

Экс-тренер "Локомотива" Игорь Черевченко отметил, что у него были сложные разговоры с бывшим президентом клуба Ольгой Смородской. По словам специалиста, они касались не только результатов команды. После матча 1/16 финала Лиги Европы сезона-2015/16 против "Фенербахче", проходившего в Стамбуле, он и полузащитник команды Дмитрий Тарасов имели жесткий разговор с руководством. После той встречи хавбек продемонстрировал футболку с изображением Владимира Путина.

- Со Смородской были жесткие разговоры по результатам команды, - сказал Черевченко в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ в программе "Футбол России" на канале "Россия 24". - Меня вызывали в клуб. И это нормально. Но вот то, что случилось с майкой Тарасова в Турции... Вот там был очень жесткий разговор. Тогда у Турции и России были сложные взаимоотношения. Наверное, чтобы не провоцировать. В разговоре принимали участие я, игрок и президент клуба. Тарасов все понял.