Игорь Черевченко: "О своем уходе из "Локомотива" не жалею"

Экс-тренер "Локомотива" Игорь Черевченко отметил, что после пяти месяцев с момента своего ухода из клуба не жалеет о случившемся. По его словам, на тот момент он не мог принять другого решения.

- Если я что-то делаю, то делаю это осознанно, - сказал Черевченко в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ в программе "Футбол России" на канале "Россия 24". - Не жалею, что так поступил. Я уже об этом говорил и не хочу к этому возвращаться. В команде были неопределенности. Когда находились на сборах, то не было ни звонков, ничего. Не знал, как готовиться к чемпионату.