Игорь Черевченко: "Может, начну ходить на домашние матчи "Локо" со второго круга"

Бывший главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко подчеркнул, что ему сейчас тяжело посещать домашние матчи железнодорожников. Специалист оставил пост наставника команды в начале августа, после него "Локо" временно возглавлял Олег Пашинин, а 26 августа клуб принял Юрий Семин.

– Вы не были на матчах "Локо" после ухода. Почему?

– Может, меня просто не видели? На игру со "Спартаком" приходил на "Открытие-Арену". Общался с болельщиками, делал совместное фото. Готов к разговору, могу помочь, если есть вопрос.

– А в Черкизово вас не тянет?

– Прошло всего полтора месяца. Может, со второго круга начну ходить. Очень сильно переживаю за ребят, "Локомотив" – родной для меня клуб. Играл там, провел семь лет тренерской карьеры. Поэтому пока тяжело… (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Черевченко