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Игорь Черевченко: "Локомотив" что в прошлом, что в этом сезоне готов очень хорошо"

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Бывший главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко, который добровольно покинул свой пост в начале августа после матча второго тура с "Томью" (2:2), выразил уверенность в том, что команда готова к сезону очень хорошо. Он также отметил: его удивил звонок спортивного директора железнодорожников Игоря Корнеева.

– Правда ли, что Корнеев звонил вам после "Томи" и спрашивал о том, почему сделаны именно такие замены?

– Да, было такое. И у меня есть вопрос – почему человек, официально еще не работая в клубе, задает такие вопросы. В то же время, когда команда находилась на сборах, не звонил. Не совпадает как-то…

– Звонок Корнеева удивил?

– Да, можно и так сказать. Он высказал свое мнение по заменам, я не стал их объяснять. Вины с себя не снимаю, но за команду отвечает главный тренер. Никогда критики не боялся. Сейчас говорят, что команда физически не тянет. Хотел бы возразить – "Локомотив" что в прошлом, что в этом сезоне готов очень хорошо. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Черевченко

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