Игорь Черевченко: "Деньги не главное, работа в "Локо" – честь"

Бывший главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко, который добровольно покинул свой пост в начале августа после матча второго тура с "Томью" (2:2), подчеркнул, что для него было честью тренировать железнодорожников. Он также отметил: в конце прошлого сезона у него были интересные в финансовом плане предложения.

– Подавать в отставку самому – значит, не претендовать на компенсацию. Это существенный для вас фактор? - вопрос Черевченко.

– Нет. Деньги не самое главное. Работа в "Локо" – это честь для меня. Предложения, более интересные в финансовом плане, были в конце прошлого сезона. Имел очень хорошие варианты в Азии. Но я живу в России и хотел бы работать именно здесь.

– Как вы простились с командой?

– Уже когда Пашинина назначили исполняющим обязанности, приехал на базу, собрал вещи. Попрощался с ребятами, объяснил, что никуда не бегу, никого не предаю. С футболистами у меня очень хорошие отношения, уважаю ребят. И неправда то, что говорили – команда, мол, неуправляемая. Управляема, я был спокоен только на бровке. Тренеры по-разному себя ведут. Кто-то бегает, кувыркается, одному в Германии бочку ставили, чтобы он бил по ней. Но в раздевалке я уже другой. Не надо за меня решать, спокойный я или нет. Внутри коллектива бываю разным, могу матом высказать. Бывало, просил выйти из раздевалки администраторов, врачей, чтобы остаться с командой один на один. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Черевченко