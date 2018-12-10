Игорь Черевченко: "Что поменялось с уходом Олега Кононова? Пускай специалисты сравнят и скажут"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко дал интервью в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против "Ахмата"​.

Тульский клуб занимает 10 место с 20 очками. "Ахмат" с таким же количеством баллов располагается на 12-й строчке.

– "Арсенал" находится в хорошем настроении, готовились в полном составе кигре с "Ахматом", – сказал Черевченко в эфире канала "Матч Премьер". – Что поменялось с уходом Олега Кононова​ в "Спартак"? Пока об этом рано говорить, будет пауза в чемпионате России и пускай специалисты сравнят и назовут отличия. Сегодня будет последняя игра перед зимним перерывом, затем начнется первый сбор в Турции в середине января. "Арсенал" и "Ахмат" – соседи по турнирной таблице, для нас большая мотивация одержать победу сегодня.

"Ахмат" – "Арсенал": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, 10 декабря, начало – в 19.30.