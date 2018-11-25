Игорь Черевченко: "Арсенал" не заслужил такого поражения"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после поражения от "Краснодара" (0:3) в мачте 15 тура российской премьер-лиги заявил, что его команда не заслужила разгрома, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Я не думаю, что мы не смогли навязать борьбу, были моменты, – отметил Черевченко. – Мы не заслужили такого поражения, у нас моментов было не меньше. Но "Краснодар" использовал свои моменты, а мы – нет. Плюс, футбол состоит из ошибок, и мы их сделали, за которые в итоге поплатились.

– Какое наследство вам досталось от Кононова?

– Этот багаж...Я никогда не буду говорить о коллеге, после которого пришел. Все вопросы ко мне. Мне досталась хорошая команда, вы видели это в первом тайме. Повторюсь, к сожалению, допускали элементарные ошибки. Конкретизировать чьи-то не буду.

– План на игру почему не сработал?

– Не сработал – то, что проиграли. А так то, что мы хотели увидеть тренерским штабом, мы увидели. Плюсы и минусы. Нужно работать, горевать не стоит, жизнь на этом не останавливается. Еще есть матчи впереди, а затем будут сборы.

– В обороне увидели слабые места?

– Я не разделяю на зоны, пропускает вся команда. Скажу, что мы очень легко пропустили голы.

– Какая перед вами стоит задача в "Арсенале"?

– Быть в десятке в конце сезона. (Екатерина Потапова)