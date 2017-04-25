Игорь Безденежных: "Уфа" приехала за положительным результатом"

Полузащитник "Уфы" Игорь Безденежных после первого тайма матча 25-го тура чемпионата России против "Ростова" заявил, что команде нужно прибавить в нескольких компонентах для улучшения игры. Также футболист отметил, что игроки не отрабатывают моменты после пропущенного мяча в первые минуты встречи.

– Мы не отрабатываем моменты, когда пропускаем быстрый гол, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Безденежных. – Думаю, в перерыве тренер внесет коррективы в игру. Мы приехали сюда за положительным результатом. Будем прибавлять в скорости, качестве передач, точности ударов. Надеюсь, во втором тайме будем более удачливы.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Ростов" – "Уфа"