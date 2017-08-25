Игорь Армаш: "Самое главное, чтобы в эти сложные для "Анжи" времена команда сплотилась"

Новичок "Анжи" Игорь Армаш отметил, что вариант с переходом в махачкалинский клуб оказался для него оптимальным. Он также добавил, что команде в такой сложный период нужно сплотиться.

После семи туров чемпионата "Анжи" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав три очка.

– Когда поступило предложение от "Анжи"? Долго ли пришлось раздумывать?



– У меня был действующий контракт с "Кубанью", который заканчивался 30 июня и примерно в это время позвонил агент, который сказал, что во мне заинтересован "Анжи", – приводит пресс-служба "Анжи" слова Армаша. – Я подумал, что махачкалинский вариант будет для меня оптимальным.



– В данный момент "Анжи" находится в нижней части таблицы. Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы дела пошли на поправку?



– Самое главное, чтобы в эти сложные для клуба времена команда сплотилась. Чтобы все поддерживали друг друга, на сто процентов выполняли тренерскую установку, играли агрессивно. Вот тогда будут очень хорошие шансы выйти из этой ситуации.

– Насколько, в данном случае, необходима поддержка болельщиков?

– Конечно, болельщики имеют полное право кричать не самые хорошие слова в наш адрес, не приходить на стадион, но результат добывается не только ребятами, которые выходят на поле, но и всем стадионом. Поэтому очень важно, чтобы как можно больше людей приходило на матчи. Поверьте, такая атмосфера придает команде больше энергии, эмоций и сил! Я верю, что болельщики придут и поддержат "Анжи"!



– В этой связи открытая тренировка, на которую пришли поклонники команды, придала нужный заряд?



– Разумеется! Всегда приветствовал такие мероприятия. Болельщики имеют право и должны быть ближе к команде. Спасибо им огромное за визит. Мы постараемся их не подвести!

В 8-м туре премьер-лиги "Анжи" дома сыграет с "Уфой". Встреча пройдет сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.