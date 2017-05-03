Игорь Албин: "Стадион "Санкт-Петербург" будет окончательно готов ко 2 июня"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что власти города завершат все работы по стадиону "Санкт-Петербург" ко 2 июня. Напомним, что 22 апреля "Зенит" провел первый официальный матч на новой арене против "Урала" (2:0).

– У нас дедлайн – это 10 июня, полностью передать футбольный стадион "Санкт-Петербург" оргкомитету "Арена 2018", но для внутреннего пользования дата немножко другая, – приводит ТАСС слова Албина. – 2 июня мы полагаем все работы, включая адаптацию, испытания и создание временной инфраструктуры, завершить.

Поскольку второй этап был в основном связан с пуско-наладкой и завершением работ по внутренним инженерным сетям, это требует детальной полномасштабной проверки.

Мы каждый день в рамках взаимодействия с "Зенитом" анализируем ход по получению заключения о соответствии, параллельно передавая инженерные системы "Зениту".