Игорь Албин предлагает назвать стадион "Санкт-Петербург" именем "Зенита"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин выразил мнение по поводу будущего названия стадиона чемпионата мира-2018. Арена получила название "Санкт-Петербург". По мнению Албина, название стоит сохранить или назвать стадион в честь "Зенита".

"К рабочему названию "Санкт-Петербург Арена" мы уже привыкли, и мне кажется логичным сохранить это название или, как вариант, назвать стадион именем нашего клуба "Зенит". В любом случае решение о наименовании объекта должны принимать жители города.

Я в свое время предлагал губернатору провести обсуждение и голосование этого вопроса в Санкт-Петербурге, посоветоваться с людьми. Сожалею, что такого всенародного общегородского обсуждения не произошло", - написал Албин в Твиттере.