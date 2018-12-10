20:46 | Футбол — РПЛ

Игорь Албин предлагает назвать стадион "Санкт-Петербург" именем "Зенита"

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин выразил мнение по поводу будущего названия стадиона чемпионата мира-2018. Арена получила название "Санкт-Петербург". По мнению Албина, название стоит сохранить или назвать стадион в честь "Зенита".

"К рабочему названию "Санкт-Петербург Арена" мы уже привыкли, и мне кажется логичным сохранить это название или, как вариант, назвать стадион именем нашего клуба "Зенит". В любом случае решение о наименовании объекта должны принимать жители города.

Я в свое время предлагал губернатору провести обсуждение и голосование этого вопроса в Санкт-Петербурге, посоветоваться с людьми. Сожалею, что такого всенародного общегородского обсуждения не произошло", - написал Албин в Твиттере.

Дополнительная информация

https://twitter.com/Albin_Igor/status/1072182347141926918

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