Игорь Албин: "Перед ФИФА за стадион "Крестовский" несут ответственность РФ и город"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что город и "Зенит" разделят ответственность между собой согласно требованиям ФИФА. Также руководитель отметил, что город будет заниматься стадионом до завершения чемпионата мира-2018.

– Мы в активной стадии соглашения о безвозмездном пользовании, – написал в своем "Твиттере" Албин. – Взяли требования ФИФА, чтобы понимать, где наша ответственность, где клуба. Но город со стадиона не уйдет до завершения матчей ЧМ-2018. Перед ФИФА несут ответственность РФ и город.