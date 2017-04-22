Игорь Албин о проблемах с крышей арены: "Это мелкий дефект, устраняется легко"

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал о проблемах с крышей на стадионе "Санкт-Петербург". Напомним, что во время матча 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" (2:0) на поле с крыши капала вода, несмотря на то, что она была закрыта.

– Это мелкий дефект коммуникаций, устраняется легко, – приводит "Фонтанка" слова вице-губернатора. По словам Албина, проблема с крышей стадиона "Санкт-Петербург" возникла незадолго до матча – выяснилось, что светоотражающая пленка одной из карт площадью 120 кв. м имеет заводской брак, на время игры ее пришлось заменить на полиэтилен. Устранить проблему полностью не удалось, так как по регламенту такие работы нужно вести при температуре воздуха не ниже 5 градусов, а в Петербурге всю неделю стояла минусовая температура. После сегодняшней игры бракованную карту заменят.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Урал"