Игорь Албин: "Несмотря на снегопад, стадион на Крестовском сухой"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игор Албин рассказал в эфире "Радио "Зенит" о том, что обрушившийся на город снегопад никак не повлиял на ход строительства новой арены на Крестовском острове.

– Никаких проблем на стадионе со снегом нет, – заявил Албин. – На внешнем периметре работает передвижной плавильный пункт. Так что с уборкой снега у нас все нормально. Крыша со снегопадом справляется. У нас есть, конечно, две очень незначительные протечки. Но их причина в мембране, которая установлена по временной схеме. Будет она на этих местах до конца ноября. А сам стадион – сухой. (Сергей ЦИММЕРМАН)