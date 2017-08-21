Игорь Албин: "Газон стадиона "Санкт-Петербург" выживет даже на "асфальте"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отметил, что на стадионе "Санкт-Петербург" идет постоянный мониторинг фан-зоны, информирует "Спорт день за днем". Албин подчеркнул, что перед чемпионатом мира-2018 на арене будет заменен газон.

– Фан-зона находится над выкатным полем.

– Мы постоянно мониторим этот момент, поскольку болельщики прыгают, перемещаются. Система датчиков мониторит любой прогиб над выкатным полем. Предельное отклонение, которое мы зафиксировали, – 0,04 миллиметра. Представляете? Мы смотрим, как ведет себя этот мост. Все нормально, в пределах нормы. Хотя есть мысль перенести фан-зону в другое место.

– Сколько раз будут менять поле до чемпионата мира?

– Рулонные газоны во всем мире в течение всего сезона меняют неоднократно. Сейчас на стадионе лежит гатчинский газон. Мы планируем две замены – после матчей "Зенита" в 2017 году, а затем после матчей второй половины сезона, перед чемпионатом мира.

– Какой газон будете стелить для чемпионата мира?

– Гатчинский.

– Он такой качественный?

– Мы зарезервировали четырехлетний гатчинский газон на обе замены. Он отлично себя показал. Мы изучали голландские газоны, немецкие, но остановились на нашем рулонном варианте.

– Почему?

– Он лучше. Мы исследовали его со всех сторон. Был даже эксперимент, поставленный перед Кубком конфедераций. Поехал в Гатчину, отрезали газон метр на метр, я оставил его в столовой для инженерного персонала, где нет естественного света и влаги. Это был пятилетний газон. Я сказал не трогать его, не поливать, не ухаживать, чтобы посмотреть, сколько проживет трава. Без света, тепла и воды после двух недель газон был в нормальном состоянии. Я спросил у производителя, справится ли он с нагрузкой во время Кубка конфедераций. Он заверил меня, что справится на сто процентов. Этот газон может даже на асфальте "жить" две-три недели.

– Футболистам на нем комфортно?

– С учетом прошивки – да. По периметру всего газона мы прошивали его синтетической нитью на глубину 18 сантиметров. На это ушло две недели, мы закрепили газон.