Игорь Албин: "Газон на новом стадионе в Санкт-Петербурге будет лучшим в стране"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заверил, что работникам нового стадиона удастся решить вопрос с газоном. По его словам, к Кубку конфедераций он будет лучшим в России.

В субботу на "Санкт-Петербург Арене" состоялся первый матч – "Зенит" в рамках 24-го тура премьер-лиги нанес поражение "Уралу" со счетом 2:0.

"С газоном все хорошо! Впереди санация и лучший газон в стране к Кубку конфедераций! Проблем нет! Нам не удалось его "пробудить", мы Северная страна! Газон банально спит, зима! Но мы его пробудим! Это будет лучшее поле в России!", – написал на своей странице в Facebook Албин.