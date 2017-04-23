01:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Албин: "Газон на новом стадионе в Санкт-Петербурге будет лучшим в стране"

Комментарии Албина о состоянии газона на новом стадионе в Санкт-Петербурге.
Комментарии Албина о состоянии газона на новом стадионе в Санкт-Петербурге.
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Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Урал" - 2:0. Вид стадиона "Санкт-Петербург".Что творилось вокруг скандального дебюта стадиона "Санкт-Петербург"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заверил, что работникам нового стадиона удастся решить вопрос с газоном. По его словам, к Кубку конфедераций он будет лучшим в России.

В субботу на "Санкт-Петербург Арене" состоялся первый матч – "Зенит" в рамках 24-го тура премьер-лиги нанес поражение "Уралу" со счетом 2:0.

"С газоном все хорошо! Впереди санация и лучший газон в стране к Кубку конфедераций! Проблем нет! Нам не удалось его "пробудить", мы Северная страна! Газон банально спит, зима! Но мы его пробудим! Это будет лучшее поле в России!", – написал на своей странице в Facebook Албин.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Kolchak

Ага, дайте еще пару сотен миллионов и мы его пробудим...

02:37

wilde

в салат этот газон... лучший...

02:17