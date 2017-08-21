Игорь Албин: "Бакланы портят светоотражающую пленку стадиона "Санкт-Петербург"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отметил, что на стадионе на Крестовском острове неправильно работает защита от птиц, информирует "Спорт день за днем". Албин подчеркнул, что необходим полноценный проект защиты от птиц, по аналогии с аэропортами.

– Сейчас с крышей арены все в порядке?

– Как думаете, в чем основная задача кровли? Это тепловой контур, существующий для того, чтобы круглые сутки можно было проводить спортивные и иные мероприятия.

– Чтобы внутри было сухо?

– Все верно. Когда мы говорим о водопропускной способности, можем увидеть ряд проблем, которые были выявлены по ходу эксплуатации стадиона. Мы их решаем. Например, светоотражающая пленка.

– Что с ней не так?

– Она выдерживает потрясающую нагрузку – до 400 килограмм на квадратный метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица – баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки.

– Бакланы протыкают пленку клювом?

– Конечно. В данном случае необходим полноценный проект защиты от птиц, по аналогии с аэропортами.

– Что еще нужно исправить?

– Некратные места. Первое – сопряжение ездовой фермы и стационарной части крыши. Второе – сопряжение стационарной и нестационарной кровли. Третье – некратные места, примыкания к пилонам. Четвертое – качество эластичного герметика. Пятое – количество водоприемников, а также диаметр трубы, всей системы водоотведения. Все это взаимосвязано.

– То есть в проекте были ошибки, касающиеся перечисленных пунктов?

– Это не ошибки. Объект был построен в соответствии с инженерным проектом, но эксплуатация стадиона выявляет нюансы, мы дефектуем и устраняем.

– Простому человеку трудно понять все эти термины. Если говорить упрощенно: проблемы, которые вы перечислили – существенные?

– Нет, это всего лишь недочеты. Хочу отметить, что мы советовались с нашими коллегами из Франции, чтобы они помогли нам выявить проблемы, связанные с водоотведением на стадионе. Это компания "Геберит" – мировой лидер в своем деле. Привлекаем экспертов, решаем все вопросы, которые выявляются в ходе эксплуатации объекта.