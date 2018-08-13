Игорь Акинфеев: "В детстве нравилась игра Черчесова"

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев в интервью пресс-службе армейцев поделился воспоминаниями о первой футбольной форме. Также он рассказал, что значит для него родной клуб.

– Это был 90-какой-то год, – сказал Акинфеев. – У меня была майка Opel, здесь (на груди. – Прим. "СЭ") был герб сборной Ирландии. Мы его благополучно оторвали, взяли старую армейскую звездочку, которая была в те времена. Вот моя первая моя форма – написано Opel, звезда и первый номер сзади.

– Что для вас значит ЦСКА?

– ЦСКА для меня... Дом, семья – это все заезженная тема. Это команда, как наши болельщики любят говорить, без которой нам не жить. Я в этой команде с детства. Наверное, любой другой игрок не может представить те чувства, которые я переживаю. Пережил и буду, дай бог, переживать.

– У вас в детстве был кумир?

– Когда подрастаешь, понимаешь, что нельзя строить себе кумира, какого-то идола. Ты должен смотреть "в свой огород".

Но если брать Россию... не то, что он сейчас главный тренер сборной, но был Черчесов, потому что он вратарь. А я со второй тренировки встал в ворота. А то, что касалось Европы, мне нравилась игра Каньисареса.