Игорь Акинфеев: "В ЦСКА для меня никогда не было рутины"

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что никогда не сталкивался с рутиной в армейском клубе. 32-летний россиянин сегодня продлил с красно-синими контракт до 2022 года.

- Если бы футбол не доставлял мне удовольствия, я бы давно закончил, - цитирует Акинфеева официальный Твиттер ЦСКА. - Мне нравится это дело. Оно может называться по-разному - хобби, работа, но у меня нет пресыщения футболом. Надеюсь, буду как можно дольше радовать и своих родных, и наших болельщиков.

Столько лет в одном клубе? В ЦСКА для меня никогда не было рутины. Те моменты, которые я здесь проживал, проживаю и буду проживать, доставляют колоссальную радость. Ни о каких переменах и речи быть не могло.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе армейцев он выигрывал Кубок УЕФА и 6 раз становился чемпионом России.

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