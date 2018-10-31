Игорь Акинфеев: "Уже четыре года не читаю спортивные сайты"

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что в последнее время не читает спортивные сайты.

- Пускай все рассказывают, подсказывают, делают мемы. Я делаю свое дело. А как я его делаю - это мои проблемы. Получается или нет - я буду делать его до конца. Не могу подводить людей, которые в меня верят, - сказал Акинфеев в интервью рэперу Басте для его программы GAZLIVE. - А кто не верит - ты сам прекрасно знаешь. Я уже четыре года не захожу в интернет, не читаю спортивные сайты.

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